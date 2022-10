Matterhorn-Absage traf auch Juniorenweltmeisterin

Stattdessen wird nun in der neuen Woche in Sölden Parallel-Riesentorlauf trainiert – um für das Flexenrace am 12./13. November in Zürs gerüstet zu sein. „Für mich ginge ein Traum in Erfüllung, wenn ich dort fahren dürfte“, gesteht die 21-Jährige. „Ich kenne den Hang seit meiner Kindheit und freue mich unheimlich darüber, wie intensiv die Flexenarena im Winter als Sportstätte angenommen wird. Da hast du von den Weltcupläufern bis zum Kinderkader alle am Start.“