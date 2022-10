Freiwilliger Notfallsanitäter schmeißt jetzt hin

„Ich finde es schade, dass ich diesen Schritt gehen muss, vor allem da ich meine Heimatdienststelle und meine Kollegen sehr schätze. Aber leider sehe ich beim Roten Kreuz Oberösterreich keine Perspektive mehr für mich.“ In einem langen Schreiben an die „Krone“ rechnet ein verärgerter Notfallsanitäter mit dem Rettungswesen in unserem Bundesland ab.