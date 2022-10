Benko: Waffen, Wein, der Jet und die Steuer

Hilfsgelder in Millionenhöhe

Auf der Ermittlungsebene mahlen mittlerweile die Mühlen der Justiz. Auf der politischen stellt sich die Frage: Soll man einem potenziellen Steuervermeider weiterhin mit Steuergeld unter die Arme greifen? Bekanntlich hat Benkos finanzmarode Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland bislang 680 Millionen Euro an Staatshilfen kassiert. Doch auch in Österreich gab es 7,7 Millionen an Hilfsgeldern. Für kika-Leiner. Obwohl die Möbelbranche in der Corona-Krise zu den Gewinnern zählte.