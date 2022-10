René Benko: Zwischen Party- und Katerstimmung

Schon zuvor hatten angesehene Finanzmedien wie „Financial Times“ oder „Bloomberg“ über gröbere Finanzierungsprobleme von Benkos Signa-Gruppe auf dem Kapitalmarkt berichtet. Der „Spiegel“ notiert zu diesem Thema: „Auch an den Finanzmärkten mehren sich die Zweifel. Eine 300 Millionen Euro schwere Anleihe der Signa Development Selection ist seit einigen Tagen unter Druck, was Benko als kaum beachtenswert abtat. Nach der Durchsuchungs-Nachricht ging es weiter abwärts. Mitunter war das Papier kaum mehr 55 Cent wert. Wäre es jetzt und nicht erst 2026 fällig, bekämen diejenigen, die an Benko glaubten, also von jedem geliehenen Euro nur etwas mehr als die Hälfte zurück.“