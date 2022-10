René Benko: Mehr Probleme als Millionen?

Es ist nicht alles Gold, was glänzt - ein Uralt-Spruch, den nicht nur Münzsammler beherzigen sollten. Die Bedeutung ist klar: Nicht alles ist so wertvoll, wie gedacht. Der Spruch geht (in abgewandelter Form) auf „Der Kaufmann von Venedig“ von William Shakespeare zurück. In Österreich hat die Lebensweisheit ein neues Maskottchen: Finanzjongleur René Benko, von dem niemand genau weiß, ob er nicht mittlerweile mehr Probleme als Millionen hat. Als Kaufmann von Innsbruck spielt der 45-Jährige eine wesentliche Rolle in den aktuellen Skandalen.