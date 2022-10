René Benko: Die deutsche Politik erhöht den Druck

„Zweifel an Elbtower-Investor Benko“

In einem kleinen Kasten auf der ersten Seite der aktuellen Berichterstattung listet der „Spiegel“ unter dem Titel „Aktenkundig“ Benkos bisherige Berührungen mit der Justiz auf: von einem Jahr „Haft auf Bewährung in einem Steuerverfahren“ (2014) über den Bestechungsvorwurf der Staatsanwaltschaft in der Affäre Chorherr (2021) bis zur Durchsuchung der Signa-Büros im Herbst 2022. Besonders in der Hansestadt, so vermeldet es die renommierte Publikation mit Hauptsitz Hamburg, würden nun „Zweifel an Benkos Plänen“ laut. Und offenbar auch an dessen Integrität.