Vor Segel-WM wäre Lara Vadlau „fast gestorben!“

„Ein Einzug in das Medal Race wäre eine große Überraschung“, hatte Lara Vadlau noch der WM in Sdot Yam (Isr) gesagt. Am gestrigen fünften Renntag vollbrachte die Maria Rainerin mit ihrem 470er-Partner Luki Mähr (Vlbg) die große Sensation: In der letzten Wettfahrt hievten sie sich mit einem dritten Platz von Gesamtrang elf auf acht – und stehen damit am heutigen Samstag in den Top 10!