Funkenflug: Benzinkanister in Heizraum fing Feuer

Mit Holz und Papier heizte der 33-jährige Mann gegen 16 Uhr den Brenner seiner Zentralheizung in seinem Haus in Friesach ein. Was er nicht wusste: Als er zuvor im Heizraum seine Motorsäge mit Benzin befüllte, verschüttete er dabei etwas davon. „Vermutlich durch Funkenflug beim Einheizen entzündete sich dann das Benzin und der Benzinkanister!“, berichtet die Polizei Friesach. Der Mann versuchte sofort mit einem Handfeuerlöscher den Brand einzudämmen - ohne Erfolg.