Rechnungshof: Kärntner Musikschulen unter der Lupe

Zusammenlegung bringt viele Vorteile

Der Landesrechnungshof hat die Kärntner Musikschulen auf Herz und Nieren geprüft und festgestellt, dass mittlerweile die Hälfte der Musikschulen in Bildungszentren integriert sind. Gernot Ogris, Leiter der Musikschulen: „Da hat sich in den letzten 30 Jahren sehr viel getan.“ Die Zusammenlegung habe Vorteile für Schulen, Kindergärten und Musikschüler. Die Aula könne als Konzertsaal genutzt werden für Chor und Orchester. An manchen Standorten gebe es aber noch Aufholbedarf, etwa in Gmünd, wo in der Volksschule Musik unterrichtet wird.