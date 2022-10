Muss erst etwas passieren, bevor etwas passiert?

Der sechsjährige Sohn von Tanja U. besucht die Volksschule Ober St. Veit. Der Weg von daheim in die Schule ist nicht weit. „Das Problem ist, dass dieser über eine große, sehr unübersichtliche Kreuzung führt“, erklärt die Mutter. An besagter Stelle kreuzt die Hietzinger Hauptstraße die Schrutkagasse, in unmittelbarer Nähe gibt es ein Pensionistenwohnheim und einen Kindergarten.