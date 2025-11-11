Jetzt knöpft sich Ferrari-Boss eigene Fahrer vor!

Elkann bezeichnete das Abschneiden beim Grand Prix von São Paulo gegenüber „Sky Italia“ als „große Enttäuschung“ und machte deutlich, dass sich seine Kritik nicht nur auf das Rennen selbst bezieht. „Unsere Mechaniker gewinnen praktisch die Meisterschaft, mit dem, was sie bei den Boxenstopps leisten. Auch die Ingenieure haben das Auto verbessert. Doch in anderen Bereichen sind wir noch immer nicht auf dem erforderlichen Niveau“, erklärte der Ferrari-Boss.