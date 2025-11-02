„Meine Tochter soll es im Leben besser haben“

Dass er sich selbst und später seine kleine Familie über viele Jahre selbst erhalten konnte, macht ihn stolz. Doch immer wieder kam seine schwere Kindheit dazwischen. „Ich bin oft davongelaufen. Aber will man weiterleben, muss man lernen, mit seinem Schicksal umzugehen“, ist Kurt S. überzeugt. Aus gesundheitlichen Gründen ist er derzeit arbeitsunfähig und bezieht Reha-Geld. Angesichts der steigenden Kosten reicht das kaum zum Überleben.