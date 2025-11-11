Hartes Foul von Dragovic: VAR gesteht Fehler ein!

Beim 2:1-Heimsieg der Austria gegen den GAK sah Abwehrchef Aleksandar Dragovic bereits nach sieben Minuten Gelb. Nach Ansicht vieler – darunter GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer – hätte der Verteidiger jedoch gar nicht mehr weiterspielen dürfen. „Bist du narrisch! Also ganz ehrlich: Das war ja ein Mordanschlag!“, schimpfte Feldhofer im Interview mit Sky, als er die TV-Bilder vom groben Einsteigen des Austria-Verteidigers sah. „Das war ja sogar auf Hüfthöhe – und nicht mehr auf Kniehöhe!“