Morde in Österreich: Studie zeigt nackte Wahrheit

„Wir haben sehr lange darauf gewartet“, betont Andrea Laske, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol, im Gespräch mit der „Krone“, „denn belegbare Zahlen gab es bislang schlichtweg nicht“. Daher hat der Bundesverband der Gewaltschutzzentren die Studie „Morde in Österreich“ bei der FH Joanneum, Institut für Soziale Arbeit, in Auftrag gegeben.