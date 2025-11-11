Morde in Österreich: Studie zeigt nackte Wahrheit

Bislang fehlten in Österreich verlässliche Daten zur Zahl der Tötungsdelikte im gesamten Land. Eine aktuelle Studie bringt nun endlich Licht ins Dunkel. Demnach ist zwar im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ein Rückgang zu verzeichnen, doch dieser darf nicht falsch interpretiert werden.
„Wir haben sehr lange darauf gewartet“, betont Andrea Laske, Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Tirol, im Gespräch mit der „Krone“, „denn belegbare Zahlen gab es bislang schlichtweg nicht“. Daher hat der Bundesverband der Gewaltschutzzentren die Studie „Morde in Österreich“ bei der FH Joanneum, Institut für Soziale Arbeit, in Auftrag gegeben.
