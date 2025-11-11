Sie haben den richtigen Riecher für Artenschutz

Für alle Beteiligten ist es ein lohnender Tauschhandel: Für jede tote Fledermaus, die Joy ihrem Frauerl anzeigt, bekommt sie ihren Tennisball. „Mein Hund liebt es, zu spielen“, erzählt Brigitte Komposch. „Ich werfe den Ball ein paar Mal ins Gelände, und er darf ihn zurückbringen – für Joy das Größte“, sagt sie.