Zwei Hochzeiten, zwei Schwerverletzte & im Finale

Zwei Hochzeiten als emotionale Höhepunkte

Neben mehreren Rückschlägen gab es im Team aber auch zwei emotionale Höhepunkte in diesem Jahr. Sowohl Kapitän Matthias Linortner als auch Toni Blazan heirateten heuer. Pressebetreuer Kevin Bell meint vor dem World Tour-Finale: „Vergangenes Jahr spielte das Team überragend, kam bei jedem Turnier in die K.o.-Phase. Nur beim World Tour-Finale in Hongkong schieden sie vorzeitig aus. Vielleicht ist es heuer umgekehrt und wir rocken nach einer überschaubaren Saison das Finale in Manama.“