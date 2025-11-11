Zwei Hochzeiten, zwei Schwerverletzte & im Finale

Was für ein Jahr! Zwei Hochzeiten, zwei Schwerverletzte und mit der Qualifikation für das World Tour-Finale ein Happy End nach einer eigentlich verkorksten Saison! All das bot bisher diese Saison für die 3x3-Basketballer vom Team Vienna, das identisch mit dem österreichischen Nationalteam ist.
Das Team Vienna hat ein schweres Jahr hinter sich. Das erfolgsverwöhnte Team litt unter den schweren Verletzungen von Kapitän Matthias Linortner (Kreuzbandriss) und Toni Blazan (Meniskuseinriss). So mussten Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Enis Murati zu viert die Saison spielen.
Zum fünften Mal in Serie beim World Tour-Finale
Das schlug sich auch in den Ergebnissen nieder. Das Team, das vergangene Saison Nummer zwei der Welt war, qualifizierte sich am Wochenende in Bukarest mit Ach und Krach für das World Tour-Finale in Manama (21. und 22. November). Stark ist, dass die Mannschaft zum fünften Mal in Serie beim großen Saison-Showdown dabei ist.
Kaltenbrunner betont: „Dort ist alles offen. Wir wissen, dass wir ein Team sind, das jeden Gegner schlagen und große Turniere gewinnen kann. Ich glaube an uns, ich vertraue dem Team und unserem System.“ Unter Trainer Predrag Miletic wird in den nächsten Tagen intensiv im Olympiazentrum St. Pölten trainiert, ehe es nach Bahrain geht.
Fernziel ist Olympia 2028
Miletic war einst wertvollster Spieler der heimischen Basketball-Superliga, lief für BC Vienna und die Klosterneuburg Dukes auf. Fabio Söhnel sagt über ihn: „„Schon als Aktiver hätte ‘Pedja‘ mit seinem Spielstil und seinem Basketball-IQ perfekt in den 3x3-Sport gepasst. Die Chemie zwischen uns stimmt.“ Fernziel sind natürlich die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.
Zwei Hochzeiten als emotionale Höhepunkte
Neben mehreren Rückschlägen gab es im Team aber auch zwei emotionale Höhepunkte in diesem Jahr. Sowohl Kapitän Matthias Linortner als auch Toni Blazan heirateten heuer. Pressebetreuer Kevin Bell meint vor dem World Tour-Finale: „Vergangenes Jahr spielte das Team überragend, kam bei jedem Turnier in die K.o.-Phase. Nur beim World Tour-Finale in Hongkong schieden sie vorzeitig aus. Vielleicht ist es heuer umgekehrt und wir rocken nach einer überschaubaren Saison das Finale in Manama.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.