Was für ein Jahr

Zwei Hochzeiten, zwei Schwerverletzte & im Finale

Sport-Mix
11.11.2025 06:05
Matthias Linortner, Kapitän der 3x3-Basketballer des Team Vienna, heiratete heuer seine Julia. ...
Matthias Linortner, Kapitän der 3x3-Basketballer des Team Vienna, heiratete heuer seine Julia. Die Saison verpasste er aber wegen eines Kreuzbandrisses.

Was für ein Jahr! Zwei Hochzeiten, zwei Schwerverletzte und mit der Qualifikation für das World Tour-Finale ein Happy End nach einer eigentlich verkorksten Saison! All das bot bisher diese Saison für die 3x3-Basketballer vom Team Vienna, das identisch mit dem österreichischen Nationalteam ist.

Das Team Vienna hat ein schweres Jahr hinter sich. Das erfolgsverwöhnte Team litt unter den schweren Verletzungen von Kapitän Matthias Linortner (Kreuzbandriss) und Toni Blazan (Meniskuseinriss). So mussten Nico Kaltenbrunner, Fabio Söhnel, Quincy Diggs und Enis Murati zu viert die Saison spielen.

Der Masters-Sieg in Debrecen war der bisherige Saison-Höhepunkte. Ohne diesen Erfolg wäre das ...
Der Masters-Sieg in Debrecen war der bisherige Saison-Höhepunkte. Ohne diesen Erfolg wäre das Finale der World Tour nicht möglich gewesen.

Zum fünften Mal in Serie beim World Tour-Finale
Das schlug sich auch in den Ergebnissen nieder. Das Team, das vergangene Saison Nummer zwei der Welt war, qualifizierte sich am Wochenende in Bukarest mit Ach und Krach für das World Tour-Finale in Manama (21. und 22. November). Stark ist, dass die Mannschaft zum fünften Mal in Serie beim großen Saison-Showdown dabei ist. 

Kaltenbrunner betont: „Dort ist alles offen. Wir wissen, dass wir ein Team sind, das jeden Gegner schlagen und große Turniere gewinnen kann. Ich glaube an uns, ich vertraue dem Team und unserem System.“ Unter Trainer Predrag Miletic wird in den nächsten Tagen intensiv im Olympiazentrum St. Pölten trainiert, ehe es nach Bahrain geht.

Fabio Söhnel in Aktion.
Fabio Söhnel in Aktion.

Fernziel ist Olympia 2028
Miletic war einst wertvollster Spieler der heimischen Basketball-Superliga, lief für BC Vienna und die Klosterneuburg Dukes auf. Fabio Söhnel sagt über ihn: „„Schon als Aktiver hätte ‘Pedja‘ mit seinem Spielstil und seinem Basketball-IQ perfekt in den 3x3-Sport gepasst. Die Chemie zwischen uns stimmt.“ Fernziel sind natürlich die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.

Zwei Hochzeiten als emotionale Höhepunkte
Neben mehreren Rückschlägen gab es im Team aber auch zwei emotionale Höhepunkte in diesem Jahr. Sowohl Kapitän Matthias Linortner als auch Toni Blazan heirateten heuer. Pressebetreuer Kevin Bell meint vor dem World Tour-Finale: „Vergangenes Jahr spielte das Team überragend, kam bei jedem Turnier in die K.o.-Phase. Nur beim World Tour-Finale in Hongkong schieden sie vorzeitig aus. Vielleicht ist es heuer umgekehrt und wir rocken nach einer überschaubaren Saison das Finale in Manama.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
