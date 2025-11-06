Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Ombudsfrau

Bei Online-Firma bestellte Schuhe kamen nie an

Ombudsfrau
06.11.2025 14:51
Beim Einkaufen im Internet lauern viele Fallen.
Beim Einkaufen im Internet lauern viele Fallen.(Bild: Konstantin Yuganov - stock.adobe)

Betrug auf Facebook. Wer online Ware bestellt, muss mit allem rechnen. Auch damit, dass bereits Bezahltes nie ankommt und die Firma, bei der man eingekauft hat, nicht erreichbar ist.  

0 Kommentare

Bei Bestellungen von Waren auf Facebook-Seiten sollte man vorsichtig sein, wie der Fall von Sonja K. aus Linz zeigt. Sie berichtete uns, dass sie anscheinend Betrügern zum Opfer gefallen sei. Schuhe, die sie für ihren Sohn zum Preis von 59,90 Euro bestellt hatte, waren auch nach sieben bis acht Tagen Lieferzeit nicht da.

Für nichts bezahlt
„Ich habe mittels Klarna – wahrscheinlich war auch dieses Dokument gefälscht – sofort bezahlt, aber bis heute keine Ware und auch keine Verständigung über eventuelle Verzögerungen erhalten.“ Die Firma war unter keiner der angegebenen Kontaktadressen erreichbar und das Angebot auf Facebook auch nicht mehr zu finden. „Da ich sonst sehr vorsichtig bin und vorher stets überprüfe, bei wem ich bestelle und mich über Unternehmen, die ich nicht kenne, informiere, ärgert es mich besonders, dass ich diesmal alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht gelassen habe“, so Frau K. zur Ombudsfrau. Klarna hat nach Prüfung des Falls das Geld retourniert.

Porträt von Ombudsfrau
Ombudsfrau
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Klimaziele und COP30
Schilling: „Europas Rolle ist wirklich beschämend“
Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
130.599 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
115.069 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
110.588 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
„Krone“-Ombudsfrau
Bei Online-Firma bestellte Schuhe kamen nie an
„Krone“-Ombudsfrau
Später Ersatz für beim Flug ruinierten Rollstuhl
Wünsche erfüllen
Wollen Sie heuer vielleicht ein Christkind sein?
Hilfsaktion
„Meine Tochter soll es im Leben besser haben“
„Krone“-Ombudsfrau
Keine Garage aber Mitfinanzierung bei Sanierung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf