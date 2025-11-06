Bei Online-Firma bestellte Schuhe kamen nie an

Betrug auf Facebook. Wer online Ware bestellt, muss mit allem rechnen. Auch damit, dass bereits Bezahltes nie ankommt und die Firma, bei der man eingekauft hat, nicht erreichbar ist.
Bei Bestellungen von Waren auf Facebook-Seiten sollte man vorsichtig sein, wie der Fall von Sonja K. aus Linz zeigt. Sie berichtete uns, dass sie anscheinend Betrügern zum Opfer gefallen sei. Schuhe, die sie für ihren Sohn zum Preis von 59,90 Euro bestellt hatte, waren auch nach sieben bis acht Tagen Lieferzeit nicht da.
Für nichts bezahlt
„Ich habe mittels Klarna – wahrscheinlich war auch dieses Dokument gefälscht – sofort bezahlt, aber bis heute keine Ware und auch keine Verständigung über eventuelle Verzögerungen erhalten.“ Die Firma war unter keiner der angegebenen Kontaktadressen erreichbar und das Angebot auf Facebook auch nicht mehr zu finden. „Da ich sonst sehr vorsichtig bin und vorher stets überprüfe, bei wem ich bestelle und mich über Unternehmen, die ich nicht kenne, informiere, ärgert es mich besonders, dass ich diesmal alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht gelassen habe“, so Frau K. zur Ombudsfrau. Klarna hat nach Prüfung des Falls das Geld retourniert.
