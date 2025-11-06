Bei Online-Firma bestellte Schuhe kamen nie an

Für nichts bezahlt

„Ich habe mittels Klarna – wahrscheinlich war auch dieses Dokument gefälscht – sofort bezahlt, aber bis heute keine Ware und auch keine Verständigung über eventuelle Verzögerungen erhalten.“ Die Firma war unter keiner der angegebenen Kontaktadressen erreichbar und das Angebot auf Facebook auch nicht mehr zu finden. „Da ich sonst sehr vorsichtig bin und vorher stets überprüfe, bei wem ich bestelle und mich über Unternehmen, die ich nicht kenne, informiere, ärgert es mich besonders, dass ich diesmal alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht gelassen habe“, so Frau K. zur Ombudsfrau. Klarna hat nach Prüfung des Falls das Geld retourniert.