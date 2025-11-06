Später Ersatz für beim Flug ruinierten Rollstuhl

Spießrutenlauf

Als sie sich direkt am Flughafen an den zuständigen Schalter wandte, weigerte man sich zunächst, die Schadensmeldung anzunehmen, und Frau S. wurde an ein Online-Formular über QR-Code verwiesen. Als sie dies in die Tat umsetzte, wurde ihr vom Partner der AUA mitgeteilt, dass man nur für Kinderwägen, aber nicht für Rollstühle zuständig sei. Nach einem fast vierstündigen Telefonat mit der AUA habe man sie dann an eine Stelle weiterverwiesen, die zwar nicht zuständig sei, bei der aber alles, bei dem nicht klar war, wohin damit, landete. Letztendlich klappte es aber dann doch noch.