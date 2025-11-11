Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Gletscherbahnbrand

Streif-Gewinner ist Katastrophe knapp entronnen

Salzburg
11.11.2025 06:00
Pepi Ferstl wäre um ein Haar bei der Unglücksfahrt dabei gewesen.
Pepi Ferstl wäre um ein Haar bei der Unglücksfahrt dabei gewesen.(Bild: Markus Tschepp)

Vor 25 Jahren kam es in Kaprun zum Seilbahnunglück in der Gletscherbahn. Der deutsche Ex-Skistar Pepi Ferstl ist dem Brand am Kitzsteinhorn nur knapp entronnen. Er hat seinen Onkel und viele Freunde verloren. 

0 Kommentare

Jeder Skifahrer kennt die kitzelnde Vorfreude auf den ersten Skitag. Auch die 161 Gäste, die am 11. November 2000 kurz vor 9 Uhr in die Kapruner Gletscherbahn stiegen, konnten es vermutlich kaum erwarten, die ersten Schwünge auf der Piste zu machen.

Doch es kam nicht mehr dazu. Der Tag endete für 155 Menschen mit dem Tod. Sie starben, nachdem ein Brand im Führerhaus ausgebrochen war. Die Skination Österreich hat an diesem Tag ein Trauma erlebt, das bis heute anhält. Der deutsche Skistar Josef „Pepi“ Ferstl war an diesem Tag mit einem bayerischen Nachwuchsteam am Kitzsteinhorn.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine