Streif-Gewinner ist Katastrophe knapp entronnen

Vor 25 Jahren kam es in Kaprun zum Seilbahnunglück in der Gletscherbahn. Der deutsche Ex-Skistar Pepi Ferstl ist dem Brand am Kitzsteinhorn nur knapp entronnen. Er hat seinen Onkel und viele Freunde verloren.
Jeder Skifahrer kennt die kitzelnde Vorfreude auf den ersten Skitag. Auch die 161 Gäste, die am 11. November 2000 kurz vor 9 Uhr in die Kapruner Gletscherbahn stiegen, konnten es vermutlich kaum erwarten, die ersten Schwünge auf der Piste zu machen.
Doch es kam nicht mehr dazu. Der Tag endete für 155 Menschen mit dem Tod. Sie starben, nachdem ein Brand im Führerhaus ausgebrochen war. Die Skination Österreich hat an diesem Tag ein Trauma erlebt, das bis heute anhält. Der deutsche Skistar Josef „Pepi“ Ferstl war an diesem Tag mit einem bayerischen Nachwuchsteam am Kitzsteinhorn.
