Ex-Rapidler: „Würde sicher nicht mehr zurückgehen“

Zwei Jahre lang stand Kevin Wimmer beim SK Rapid unter Vertrag, absolvierte dabei 50 Pflichtspiele und war meist Teil der Startelf. Trotzdem blickt der heute 32-Jährige, der mittlerweile für Slovan Bratislava in der Slowakei spielt, mit gemischten Gefühlen auf seine Zeit in Hütteldorf zurück. Im Podcast „DAB | Der Audiobeweis“ von Sky erklärte der ÖFB-Legionär, dass er heute „sicher nicht mehr zu Rapid zurückkehren“ würde. Er habe während seiner Zeit beim österreichischen Rekordmeister „selten das Vertrauen gespürt“. Wenn man wisse, dass der Trainer auf einen setze, gehe man mit einem ganz anderen Selbstvertrauen in die Spiele – dieses Gefühl habe er in Wien aber kaum erlebt. Nur im zweiten Jahr, als sein Abschied bereits feststand, sei es besser gelaufen.