Wiener Opern-Star (53) erfolgreich im AKH operiert

Der nächste Schritt ist eine gute und schnelle Genesung, der nichts mehr im Wege steht und die auch dringend notwendig ist. Der nächste Einsatz des Sängers in der Wiener Staatsoper steht nämlich schon Ende November an, gefolgt von seinem großen Benefizkonzert am 10. Dezember in der Lutherischen Stadtkirche Wien. Dort wird er mit seinem Verein Hilfstöne – und da schließt sich der Kreis – wieder Spenden auch für blinde und sehbehinderte Menschen sammeln.