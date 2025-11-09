Sozialarbeiterin: „Jeder kann in Krise geraten“

Viele wollen etwas zurückgeben

Da sich die 40-Jährige gut in Lebenssituationen hineinversetzen kann, die nicht rosig sind, wird ihr viel Vertrauen entgegengebracht. „Erst kürzlich sagte eine 24-Jährige zu mir: Du bist wie eine Mama“, berichtet sie. Wenn dank unserer Hilfsaktion größere Summen übernommen werden können, falle den Betroffenen ein riesiger Stein vom Herzen. „Gerade vor Weihnachten kommen oft ehemalige Klienten vorbei und möchten sich selbst engagieren, etwa für den Besuchsdienst. Sie sagen, ihnen gehe es besser und sie wollen nun anderen helfen.“