Wollen Sie heuer vielleicht ein Christkind sein?

Unterstützen Sie unsere Aktion „Christkindl“, die wir gemeinsam mit der Caritas betreuen. Erfüllen Sie Wünsche und sorgen Sie zu Weihnachten für strahlende Gesichter.
Ein Plüschhase für ein Kind, ein warmer Strickpullover für eine ältere Dame oder ein Rechenschieber für einen behinderten Menschen – auch heuer wollen „Krone“ und Caritas wieder in Form der „Christkindlbrief“-Aktion helfen. Und für strahlende Augen unterm Weihnachtsbaum sorgen.
Denn nicht jede Familie kann sich Weihnachten leisten. Alle Jahre wieder wird von Klienten der Caritas geschrieben, gebastelt und gemalt. In Pensionistenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Mutter-Kind-Häusern und Lerncafés entstehen die Christkindlbriefe mit vielen Wünschen – vom Gutschein bis zum Puppentheater. Und nun sind Sie gefragt!
Wunschbriefe können Sie online hier bestellen. Fragen oder telefonische Bestellungen unter:
Wien, Wien-Umgebung, NÖ-Ost: 01 890 23 64
NÖ: 02742 84 47 84
OÖ: 0732 76 10 20 40
Bgld.: 0676 837 30 24 12
Ktn.: 0463 555 601 10 20
Stmk.: 0316 801 52 72
Tirol: 0512 7270
Vbg.: 05522 200 24 12
Sbg.: Bestellung nur online hier möglich
Wie es funktioniert
Bestellen Sie telefonisch oder online (siehe Infokasten) einen oder mehrere Wunschbriefe. Kaufen Sie das Gewünschte ein, verpacken Sie es weihnachtlich und bringen Sie das Packerl rechtzeitig zur Post.
12.220 Briefe haben ehrenamtliche Helfer der Caritas 2024 an helfende Christkindln verschickt. Bitte seien Sie heuer (wieder) dabei, um unser Vorhaben zu unterstützen. Ihr Packerl macht Weihnachten zu etwas Besonderem und schenkt auch Hoffnung und Zuversicht.
