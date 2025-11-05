Vorteilswelt
Wünsche erfüllen

Wollen Sie heuer vielleicht ein Christkind sein?

Ombudsfrau
05.11.2025 06:00
Kinder einer Caritas-Einrichtung in OÖ haben mit viel Eifer Briefe ans Christkind geschrieben ...
Kinder einer Caritas-Einrichtung in OÖ haben mit viel Eifer Briefe ans Christkind geschrieben oder ihre Wünsche als Bilder gemalt.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Unterstützen Sie unsere Aktion „Christkindl“, die wir gemeinsam mit der Caritas betreuen. Erfüllen Sie Wünsche und sorgen Sie zu Weihnachten für strahlende Gesichter. 

Ein Plüschhase für ein Kind, ein warmer Strickpullover für eine ältere Dame oder ein Rechenschieber für einen behinderten Menschen – auch heuer wollen „Krone“ und Caritas wieder in Form der „Christkindlbrief“-Aktion helfen. Und für strahlende Augen unterm Weihnachtsbaum sorgen.

Auch die Kinder eines Lerncafés im Burgenland würden sich darüber freuen, wenn das Christkind ...
Auch die Kinder eines Lerncafés im Burgenland würden sich darüber freuen, wenn das Christkind ein Packerl schickt.(Bild: Imre Antal)

Denn nicht jede Familie kann sich Weihnachten leisten. Alle Jahre wieder wird von Klienten der Caritas geschrieben, gebastelt und gemalt. In Pensionistenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Mutter-Kind-Häusern und Lerncafés entstehen die Christkindlbriefe mit vielen Wünschen – vom Gutschein bis zum Puppentheater. Und nun sind Sie gefragt!

So erhalten Sie einen Wunschbrief

Wunschbriefe können Sie online hier bestellen. Fragen oder telefonische Bestellungen unter:

Wien, Wien-Umgebung, NÖ-Ost: 01 890 23 64

NÖ: 02742 84 47 84

OÖ: 0732 76 10 20 40

Bgld.: 0676 837 30 24 12

Ktn.: 0463 555 601 10 20

Stmk.: 0316 801 52 72

Tirol: 0512 7270

Vbg.: 05522 200 24 12

Sbg.: Bestellung nur online hier möglich

 

Wie es funktioniert
Bestellen Sie telefonisch oder online (siehe Infokasten) einen oder mehrere Wunschbriefe. Kaufen Sie das Gewünschte ein, verpacken Sie es weihnachtlich und bringen Sie das Packerl rechtzeitig zur Post.

12.220 Briefe haben ehrenamtliche Helfer der Caritas 2024 an helfende Christkindln verschickt. Bitte seien Sie heuer (wieder) dabei, um unser Vorhaben zu unterstützen. Ihr Packerl macht Weihnachten zu etwas Besonderem und schenkt auch Hoffnung und Zuversicht.

