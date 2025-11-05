Wollen Sie heuer vielleicht ein Christkind sein?

Denn nicht jede Familie kann sich Weihnachten leisten. Alle Jahre wieder wird von Klienten der Caritas geschrieben, gebastelt und gemalt. In Pensionistenheimen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Mutter-Kind-Häusern und Lerncafés entstehen die Christkindlbriefe mit vielen Wünschen – vom Gutschein bis zum Puppentheater. Und nun sind Sie gefragt!