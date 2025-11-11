Glänzendes Andenken aus Edelstein und Perle

Verfahren funktioniert auch mit Haaren

Die Steine werden dann im Haus geschliffen und kosten so ab 2360 Euro für 0,5 Karat. Man kann sie auch gleich in Fassungen einsetzen lassen, für Ringe oder Anhänger muss man dann ab rund 1000 Euro Aufpreis rechnen. Mevisto verwendet nur 50 Gramm Asche, doch das Verfahren funktioniert auch mit 10 Gramm Haaren lebender Personen oder auch Haustieren. „Ich habe z.B. meinen Ehering mit einem Edelstein daraus gemacht“, lächelt Daniela Reiter.