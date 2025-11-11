Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heimisches Patent

Glänzendes Andenken aus Edelstein und Perle

Wirtschaft
11.11.2025 06:00
Mitgründerin Daniela Reiter: „Wir fertigen heuer gut 1000 Saphire und Rubine.“
Mitgründerin Daniela Reiter: „Wir fertigen heuer gut 1000 Saphire und Rubine.“(Bild: Mevisto)

Die Asche von Verstorbenen zu Diamanten pressen zu lassen, ist seit einigen Jahren ein Trend. Der oberösterreichische Familienbetrieb Mevisto schafft erstmals, auch Saphire und Rubine wachsen zu lassen. Die Farbe ergibt sich individuell. Doch auch lebende Liebste lassen sich verewigen, sogar als „flüssige Perle“.

0 Kommentare

Ein Schicksalsschlag in der Familie war der Anstoß, dass die Reiters aus Kirchham in Oberösterreich, die eigentlich mit Innotech ein Unternehmen für Arbeitsschutz betreiben, ein weltweit einzigartiges Verfahren entwickelten. Anders als bei der Erzeugung von Diamanten, wo nur der Kohlenstoff aus der Asche Verstorbener verwendet werden kann, können sie faktisch das gesamte Material verwenden und daraus chemisch betrachtet Saphire bzw. Rubine wachsen lassen.

Genauer Farbton lässt sich nicht planen
„In der Asche befinden sich bis zu 10 Elemente, wie Eisen, Titan, Kalzium, Silizium oder Magnesium. Diese werden extrahiert und zusammen mit Aluminiumoxid bei 2300 Grad zum Edelstein verschmolzen. Der Farbton ist nicht genau planbar, sie ergibt sich aus der individuellen Zusammensetzung der Elemente, z. B. je nach der Ernährung der Person“, erläutert Mitgründerin Daniela Reiter.

Warum nicht Diamant? „Unser Verfahren braucht nur 30 Tage, beim Diamant muss man teilweise länger als ein Jahr warten. Außerdem gab es da Fälle, wo nicht klar war, was wirklich verarbeitet wurde.“ Seit 2013 beschäftigte sich die Familie mit der technischen Methode und investierte dafür bisher 15 Millionen Euro in Entwicklung, Brennöfen usw.

Der genaue Farbton ergibt sich durch die Zusammensetzung der Elemente in der Asche. Wie der ...
Der genaue Farbton ergibt sich durch die Zusammensetzung der Elemente in der Asche. Wie der Saphir geschliffen wird, kann man sich dann aussuchen.(Bild: Mevisto)

Verfahren funktioniert auch mit Haaren
Die Steine werden dann im Haus geschliffen und kosten so ab 2360 Euro für 0,5 Karat. Man kann sie auch gleich in Fassungen einsetzen lassen, für Ringe oder Anhänger muss man dann ab rund 1000 Euro Aufpreis rechnen. Mevisto verwendet nur 50 Gramm Asche, doch das Verfahren funktioniert auch mit 10 Gramm Haaren lebender Personen oder auch Haustieren. „Ich habe z.B. meinen Ehering mit einem Edelstein daraus gemacht“, lächelt Daniela Reiter. 

Daraus entstand auch die nächste patentierte Innovation: In einem chemischen Verfahren werden Haare verflüssigt und in eine hohle Keramikperle eingefüllt (Kosten ab 119 Euro). Eine Strähne von 2 bis 3 Zentimeter reicht dafür. Und mittels eines extra erhältlichen „Minilabors“ kann man das sogar selbst zu Hause machen.

Lesen Sie auch:
Egal ob Hase oder Pferd – Christian Schlager bietet Tieren einen würdevollen letzten Weg. Als ...
Krone Plus Logo
Trauernden helfen
Tierkrematorium: Der letzte Weg für „Wastl“ & Co.
31.10.2025
Parkfriedhof Neudorf
Mensch und Tier ruhen friedlich Seite an Seite
09.11.2025

An die 4000 Perlen will Mevisto heuer verkaufen, dazu gut 1000 Edelsteine. Der Umsatz dürfte auf knapp 3 Millionen Euro steigen. 70 Prozent der Kunden kommen aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland und der Schweiz, aber auch nach China, Brasilien und anderen fernen Märkten.

Porträt von Christian Ebeert
Christian Ebeert
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
176.541 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
105.841 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Wirtschaft
Nur mehr eine Saison?
Skigebiet Lackenhof kämpft gegen den Todesstoß
Heimisches Patent
Glänzendes Andenken aus Edelstein und Perle
Krone Plus Logo
Anwalt kritisiert
Durch Verzögerungstaktik dauert Dieselskandal ewig
„Wichtiger Schritt“
China pausiert Hafengebühren für US-Schiffe
„Gault&Millau 2026“
Das sind die besten Restaurants des Landes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf