Reiner Tisch – sonst zählt sich Stöger selbst an!

Wieder bei null?

Fakt ist, dass bei Rapid in den letzten Jahren nahezu jede Personalie – auch im Sport – ausgetauscht wurde. Der Klub boomt, fuhr einen Rekordumsatz über 60 Millionen Euro ein, investierte in die Mannschaft. Und auch die Fans, früher oft als Problemzone abgestempelt, sind vorbildlich, strömen (noch) in Massen ins Stadion, unterstützen Seidl und Co. bis zum Schlusspfiff. Umso verwunderlicher, dass Rapids Spieler auf dem Rasen verunsichert sind, keinen Plan zu haben scheinen. Aktuell ruft keiner sein Potenzial ab. Dazu kommt das Verletzten-Thema. Aber es wäre zu billig, nur auf die Rückkehr von Mbuyi und Dahl zu hoffen. Zudem die Causa Ndzie, der im Sommer zwar längere Einsätze hatte, dann aber plötzlich doch nicht fit genug war.