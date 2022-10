Beim Tragen von Möbeln in einen Schacht gestürzt

Ein 36-Jähriger aus Innerschwand war am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf einer privaten Baustelle in Innerschwand mit drei weiteren Personen mit dem Einräumen von Möbeln beschäftigt. Beim Tragen einer Kommode durch die Garage zu einem Schacht, welcher in das Untergeschoß führte, stolperte der 36-Jährige und stürzte in den etwa zweieinhalb Meter tiefen Schacht, wo er mit der Schulter auf dem Betonboden aufschlug.