Prinzessin Elisabeth strahlend schön zum 21er

Mit gleich zwei neuen Fotos feiert das belgische Königshaus den 21. Geburtstag ihrer Kronprinzessin. Elisabeth wurde dafür bereits Mitte September von Fotograf Bas Bogaerts auf Schloss Laeken in Szene gesetzt. Zu sehen ist das Geburtstagskind darauf in einem schlichten Outfit, bestehend aus einem weißen, schulterfreien Pailletten-Pullover und einer hellgrauen Stoffhose. In ihren Ohren baumeln auffällige Goldkreolen, ansonsten hat Elisabeth auf Schmuck verzichtet.