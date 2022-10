Länder: Schwarz-Rot wieder häufigste Koalition

Mit der Angelobung der schwarz-roten Koalition in Tirol heute, Dienstag, schwindet der Einfluss der Grünen in den Landesregierungen weiter. 2014/15 waren sie in sechs Ländern (als Juniorpartner) am Ruder, jetzt sind es nur noch zwei, Vorarlberg und Salzburg. Die aktuell häufigste Regierungsform auf Landesebene ist die Koalition von ÖVP und SPÖ.