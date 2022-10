ÖVP und SPÖ präsentieren künftige Landesregierung

Als wichtige Punkte in den kommenden Jahren steht vor allem die Energieunabhängigkeit und die Investition in erneuerbare Energie. So sollen etwa fünf Millionen Quadratmeter in Tirol mit Photovoltaik ausgestattet werden. Auch das Sanieren und die Energie gehöre zu diesem Maßnahmenpaket. Neben dem leistbaren Wohnen und der Kinderbetreuung wolle man den Fokus auch auf die Pflegeausbildung legen. Mit der Großraumpflege will die Regierung das Jagdgesetz novellieren und Risikotiere, „möglichst schnell entnehmen“, so Mattle