Nächtliche Moped-Spritztour: Duo kracht gegen Fels

Eine Spritztour mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped wurde am späten Sonntagabend zwei Burschen im Tiroler Unterland zum Verhängnis. Ein 17-jähriger Einheimischer übersah in einer Wiese einen Felsbrocken und krachte gegen diesen. Der Lenker und sein Begleiter (16) am Sozius stürzten und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.