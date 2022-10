„Krone“ besucht Stimmen des Gletscherstadions

Stefan Steinacher ist mit seinen Team seit Jahrzehnten fixer Bestandteil des Ski-Weltcup-Auftaktes in Sölden. Eine seiner Aufgaben: Die Moderationen während dem Rennen im Zielgelände. Im Gespräch mit der „Krone“ gewährt der Fieberbrunner Einblicke in den Arbeitsalltag und verrät, warum der ÖSV einige negative Briefe erhalten hat. Zudem gibt er sein bisher emotionalstes Erlebnis in Sölden preis. Übrigens: 14.500 Skifans pilgerten am Sonntag zum Rennen nach Sölden - der bisher zweithöchste Wert an einem Renntag!