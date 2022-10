Sölden-Riesentorlauf der Herren ab 10 Uhr LIVE

„Ich bin körperlich topfit, da gibt es keine Ausreden“, sagte der Tiroler. „Ich habe meine sieben Zwetschgen beinander. Ich hatte noch ein wichtiges Training im Zillertal, wo ich ein paar steile Tor gefahren bin.“ Auch wenn er gute Saisonen gehabt habe, sei Sölden nicht immer das Gelbe vom Ei gewesen. „Ich hoffe, dass ich mich vom Ergebnis her wieder verbessern kann. Ich bin bereit. Es liegt an mir, das heißt es umzusetzen. Technisch habe ich mich wieder dahingearbeitet, wo ich letztes Jahr am Anfang der Saison war. Und mit Leistungen wie zweiter Durchgang Alta Badia oder Adelboden müsste man dabei sein. Aber man weiß nie, was die Konkurrenz über den Sommer gemacht hat.“