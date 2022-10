Verteidigungsschlacht um Sobotka und Kurz-Freundin

In der ÖVP will man sich die in dieser Woche neu aufgekommenen Anschuldigungen rund um Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nicht gefallen lassen - die Partei will nun mit Gegenbeweisen kontern. Laut Wirtschaftsprüfer des Alois-Mock-Instituts gab es nämlich keine Steuerprüfungs-Ankündigung. Indessen geht das Hickhack um die mutmaßliche Gehaltserhöhung für Kurz-Freundin Susanne Thier in die nächste Runde.