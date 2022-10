Sobotka legt nach: Schmid ist „Baron Münchhausen“

„Sein kruder Vorwurf geht sich ganz einfach nicht aus“

Auch inhaltlich wies Sobotka Schmids Aussagen zurück: „Ich hab bei ihm überhaupt nie in Steuerfragen oder Fragen des Finanzministeriums interveniert“, beteuerte er. „Ich könnte mich nicht an irgendeines der Telefonate erinnern.“ Noch dazu zu einer Zeit im Jahr 2014, als das „Alois-Mock-Institut“ gerade einmal fünf Monate „im wirtschaftlichen Bereich am Markt“ gewesen sei. Das sei damals ein „kleiner Verein“ gewesen, „die Werbeabgaben wurden immer ordnungsgemäß entrichtet“, und es sei „vollkommen unrealistisch, dort vonseiten der Behörde eine Steuerprüfung zu erwarten“, argumentierte Sobotka. „Also es geht sich sein kruder Vorwurf ganz einfach nicht aus.“