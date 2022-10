Landesräte: VP-Regierung neu nach altem Muster

Es ist eine beliebte Art, aus alt neu zu machen: Anstrich mit anderer Farbe. Vielleicht sogar glänzend. Aus schwarz mach türkis - das war so einer. Dort ist der Lack ab, was darunter hervorkam bzw. noch hervorkommen könnte, findet man normalerweise nur in Bananenrepubliken. Viel Neues hat auch der künftige Landeshauptmann Anton Mattle versprochen, zumindest wurde er im Vorwahlkampf als „Der Neue“ plakatiert. Nun: Was man von den neuen Regierungsmitgliedern erwarten kann, das zu beurteilen ist noch zu früh. Da gehen aber jetzt schon die Meinungen diametral auseinander. Vielleicht auch deshalb, weil allein die Zusammenstellung - zumindest der ÖVP-Mitglieder - Marke ÖVP-uralt ist.