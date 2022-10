Bruckner Orchester nach Südkorea eingeladen

Natürlich steht der Leib- und Magenkomponist des Orchesters, Anton Bruckner, auch in Südkorea im Mittelpunkt: Beim Konzert am österreichischen Nationalfeiertag präsentiert man dessen 5. Sinfonie: „Das ist ein hochkomplexes Gebilde, das ich für so eine Gelegenheit eigentlich nicht als Erstes aus dem Hut zaubern würde, da wird eher die 4. oder 7. Sinfonie gern gesehen. Aber man wollte in Südkorea gern etwas, was man dort noch nicht so oft hören konnte, da war ich erstaunt und beeindruckt“, so Chefdirigent Markus Poschner. Beim zweiten Konzert in Seoul steht Beethoven mit der 7. Sinfonie und dem Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur am Programm: „Beethoven war ja ein Wegbereiter Bruckners, da spannt sich also ein schöner Bogen.“