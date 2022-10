Halbzeit in Wirtschaftskammer: WBNÖ zieht Bilanz

Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine als große Herausforderungen

Die erste Hälfte der Wirtschaftskammer-Periode sei herausfordernd und durch zwei wesentliche Krisen geprägt gewesen: die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine. „Eine aktuelle Umfrage des unabhängigen IMAS-Instituts zeigt, dass die niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer mit der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich grundsätzlich zufrieden sind. Aus meiner Sicht gibt es zwei wesentliche Erfolgsfaktoren für diese positive Entwicklung in Niederösterreich: Zum einen die gute Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik in Niederösterreich. Nur einige Beispiele dafür sind das niederösterreichische Konjunkturprogramm mit einem Umfang von 229 Millionen Euro, die Förderung digi4Wirtschaft in der Höhe von 28 Millionen Euro und das Aussetzen der Tourismusabgabe zwischen 2020 und 2022, das Einsparungen für die Betriebe in Höhe von 30 Millionen Euro gebracht hat“, betont Ecker.