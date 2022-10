Infekte und Corona: Oberösterreich im Krankenbett

„Zu beachten ist auch, dass Corona in den vergangenen Jahren kein Krankenstand war, sondern eine behördliche Absonderung, und daher in den 2021er-Zahlen nicht aufscheint“, sagt die ÖGK dazu. Schaut man sich die aktuellen Zahlen an, so sieht man, dass in der Vorwoche 11.082 Menschen an Covid erkrankt waren. 13.972 hatten einen grippalen Infekt (1000 mehr als zum selben Zeitpunkt 2021). Ähnlich ist es bei der echten Grippe: 26 Personen hat sie in der Vorwoche erwischt. 2021 waren es um zehn weniger, also 16. Dabei hat die Grippe-Saison erst begonnen.