Drogenlenker fuhr beeinträchtigt Kind zur Schule

„Bringt nichts, ich bin sowieso positiv.“ Mit diesen Worten verweigerte ein 29-jähriger Drogenlenker am Dienstagmorgen in Oberösterreich die Vorführung zum Amtsarzt. Polizisten hatten den Mann aus dem Verkehr gezogen, der in beeinträchtigtem Zustand gerade seinen Sohn in die Schule bringen wollte.