Top-Tipps: 100 Freizeitaktivitäten zum Nulltarif

Suchen Sie im Wiener Augarten nach purem Gold, gehen auf eine rätselhafte Stadttour durch Salzburg, geben Ihrem Herzensmenschen ein „Busserl“ auf der Doppelwendeltreppe in Graz und entdecken Sie Tausende exotische Pflanzen in botanischen Gärten - all diese Abenteuer und noch viele mehr gibt es gratis, aber mit Sicherheit nicht umsonst.