YouTube hebt seriöse Gesundheits-Videos hervor

Kriterien mit der WHO abgestimmt

Um zuverlässige Quellen für Gesundheitsinformationen auszuwählen, wendet YouTube inhaltliche Kriterien an, die von der US-Nichtregierungsorganisation National Academy of Medicine (NAM) entwickelt wurden. Diese Prinzipien seien außerdem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) validiert worden. „Insgesamt bietet YouTube Health großes Potenzial, um den Menschen in Deutschland zu helfen, Inhalte aus zuverlässigen Gesundheitsquellen auf YouTube leichter zu finden und zuverlässig nutzen zu können“, betonte Graham.