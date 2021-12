Fake News über Impfschäden: Urheber droht Haft

Acht Tote, zwei kaputte Herzen, drei Fehlgeburten und zwei schwer behinderte Kinder - all diese Schäden sollen bei Patienten von Nashat Kirbaa, Allgemeinmediziner in Spielberg, nach der Impfung aufgetreten sein. Das wurde zumindest via Sprachnachricht, die sich am Freitag via WhatsApp wie ein Lauffeuer verbreitete, behauptet. Noch am selben Tag entlarvte die Polizei den Urheber der Fake News, einen polizeilich bekannten Murtaler (53).