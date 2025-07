„Hier ist die beste Chance auf meinen 25. Titel“

Sportlich ist er ohnehin über jeden Zweifel erhaben, dieses Jahr setzte Novak Djokovic auch modisch ein Ausrufezeichen in Wimbledon. Er betrat zu seinem Auftaktmatch den Center Court mit einer Tennistasche im klassischen Stil. In der Partie gegen Alexandre Müller erlebte der Serbe eine Schrecksekunde, als er im zweiten Satz völlig energielos war, Magenprobleme hatte. „So schlecht habe ich mich lange nicht gefühlt“, meinte er, ehe er souverän in vier Sätzen siegte. „Die Wunderpillen von meinem Arzt haben zumGglück geholfen.“