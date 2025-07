Gibt es bald wieder eine Fußball-EM in Österreich?

Während sich die Schweiz als Gastgeber einen Schwung für den dortigen Frauen-Fußball erhofft, ist Österreich nicht nur sportlich in der Zuschauerrolle. Aktiv forciert wird eine baldige Ausrichtung eines Turniers aktuell nicht, der Bau des ÖFB-Campus in Wien-Aspern band verbandsintern viele Ressourcen. Hinzu kamen ständige Wechsel an der Verbandsspitze.