Betrunkener Feuerteufel legte Brand in Wohnhaus

Deutscher in Justizanstalt gebracht

Der Deutsche erschien noch am Sonntag selbstständig bei der Polizei in Landeck. „Da sich aufgrund der Erstermittlungen der Verdacht auf Brandstiftung erhärtete und der Mann dringend der Tat verdächtig war, wurde er vorläufig festgenommen“, so die Ermittler. Die im Laufe des Tages durchgeführten Ermittlungen verstärkten den Verdacht gegen den Mann und schlussendlich räumte der Wahl-Tiroler ein, im Eingangsbereich des Gebäudes im stark betrunkenen Zustand eine mit Altpapier gefüllte Kartonschachtel angezündet zu haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der 28-Jährige in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.