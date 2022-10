Mit dieser Kamikaze-Drohne terrorisiert Putin Kiew

Montagmorgen in Kiew. Die Sirenen heulen, die Bevölkerung zieht sich in die Schutzräume zurück. Ukrainische Soldaten starren in den Himmel und schießen mit Sturmgewehren in die Luft. Ihr Ziel sind anfliegende Kamikaze-Drohnen, mit denen Putins Armee die ukrainische Hauptstadt terrorisiert. Auf Fotos sind die fliegenden Bomben gut zu erkennen - sie sind mit Deltaflügeln und Propellerantrieb ausgestattet. Und sie haben eine weite Reise hinter sich.