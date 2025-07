Schlechtes Wetter: Deutsche im Lungau in Bergnot

Schwierige Rettungsaktion in Muhr im Salzburger Lungau: Drei Deutsche gerieten am Dienstag im Bereich der Muritzenscharte – Kaltewandspitze in eine alpine Notlage. Bergretter, Alpinpolizisten und zwei Polizeihubschrauber eilten bei widrigen Wetterbedingungen zu Hilfe.