Masern und Hepatitis in Wien auf dem Vormarsch

124 Hepatitisfälle, keine Entwarnung

Gehen wir zu Hepatitis A, das ebenfalls vermehrt in Wien auftritt. Seit Jänner wurden 124 Fälle in Wien gemeldet. Ein auffälliger Teil davon aus Obdachlosenunterkünften. Die MA 15 verteilt daher in den Unterkünften Info-Material in verschiedenen Sprachen.