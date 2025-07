Mit der Krone zu den Generali Open Kitzbühel

Sportliche Highlights und ein besonderes Turnier-Erlebnis für die Damen stehen also den ganzen Tag im Mittelpunkt. Dafür wird es am Kitzbüheler Tennisclub einiges in Sachen maßgeschneidertes Rahmenprogramm für die Frau geben. Die Freikarten und Goodies werden an den Ticketschaltern am Turniergelände ab 9 Uhr ausgegeben. Also, es heißt die Mädelsgruppe zusammenpfeifen und beim offiziellen Ladys Day in Kitzbühel live dabei sein, damit man sportlich, stilvoll und herzlich einen ganz besonderen Tag genießen kann.