Mit Auto 25 Meter abgestürzt: Insassen verletzt

Von der Verditzer Straße abgekommen ist ein Pkw-Lenker. Das Auto überschlug sich mehrmals und kam in einem Feld zum Stillstand. Der 79-Jährige und seine Ehefrau wurden bei dem schweren Unfall verletzt. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz und bargen die Verletzten aus dem Wrack. Sie mussten mittels Notarzt-Hubschraubern C11 und C7 in das Krankenhaus geflogen werden. Am Pkw entstand Totalschaden.